Brentford eliminó a Aston Villa en los penales y avanzó a octavos en la Copa de la Liga inglesa

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Brentford avanzó a octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup), tras igualar 1-1 con Aston Villa y ganar por 4-2 en los penales. Los "Villanos" jugaron con suplentes, sin una de sus figuras, el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez. Harvey Elliott abrió la cuenta para la visita, mientras que Aarom Hickey lo igualó para las "Abejas", forzando la tanda desde los 12 pasos.

