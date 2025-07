Burnley oficializó el fichaje de Kyle Walker en su retorno a la Premier League

El recién ascendido Burnley encontró una cuota de experiencia para afrontar la Premier League tras oficializar la incorporación del lateral británico Kyle Walker, quien firmó un contrato por dos años con opción a un tercero en su retorno a Inglaterra.

Con 35 años, el defensor se convierte en el quinto refuerzo del club que dirige Scott Parker después de estar cedido a principios de años en AC Milán, club que no concretó su opción de compra luego de que fuese descartado por Josep Guardiola.

Según medios locales, el traspaso se cerró por cerca de 5 millones de libras a Manchester City, con variables asociadas al rendimiento del jugador y la permanencia del equipo en la categoría.

Durante su paso por los "citizen", el lateral acumuló un palmarés notable con 6 títulos de la Premier League, 2 Copas FA y una Champions League, conquistada en 2023. En total, disputó 410 partidos en la liga inglesa y 96 encuentros con la selección nacional.

We are delighted to confirm the signing of England international Kyle Walker.



The experienced defender has put pen to paper on a two-year deal ✍️