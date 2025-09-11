Chelsea fue acusado por la FA de 74 cargos por presuntas irregularidades en fichajes

Chelsea fue acusado este jueves de 74 cargos por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) por presuntas infracciones relacionadas con fichajes, agentes e inversiones de terceros.

El caso se remonta al periodo comprendido entre 2009 y 2022, durante la etapa del magnate ruso Roman Abramovich como propietario del club.

En su comunicado, la FA detalló que los cargos se refieren a posibles vulneraciones de los Reglamentos J1 y C2 de los Agentes de Fútbol, los Reglamentos A2 y A3 sobre Intermediarios y los Reglamentos A1 y B3 sobre Inversión de Terceros en Futbolistas que podrían implicar sanciones económicas o incluso deportivas.

Según el organismo, la mayor parte de las conductas investigadas tuvieron lugar entre las temporadas 2010-11 y 2015-16 y adelantó que el club londinense tiene hasta el 19 de septiembre de 2025 para presentar su respuesta formal.

Chelsea, ahora bajo propiedad del consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital desde mayo de 2022, aseguró en un comunicado que estos hechos fueron "autoinformados" a las autoridades tras el cambio de dueños, al detectarse irregularidades en el marco de la "due diligence" -análisis exhaustivo de una empresa realizado por un comprador- previa a la compra.

"El club ha mostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso, dando acceso total a sus archivos y datos históricos, y continuará colaborando con la FA para cerrar este asunto lo antes posible. Queremos dejar constancia de nuestra gratitud a la FA por su compromiso en un caso complejo, cuyo foco está en hechos ocurridos hace más de una década", señaló la entidad londinense en un escrito.