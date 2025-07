Dos testigos del accidente de Diogo Jota contradicen a la Guardia Civil

Dos testigos del accidente en el que murieron los futbolistas Diogo Jota (Liverpool) y su hermano André Silva (FC Penafiel) contradijeron el informe pericial de la Guardia Civil de España en el que se informa que "todo apunta a un exceso de velocidad en relación con el límite autorizado".

Diogo Jota (28 años) y André (25 años) fallecieron en un accidente de tránsito en la localidad española de Zamora y de acuerdo a fuentes de la investigación hubo exceso de velocidad.

No obstante, el camionero portugués José Aleixo Duarte relató que presenció y grabó el accidente que costó la vida a los futbolistas, y que otro conductor también presenció el derrape del Lamborghini Huracán en la A-52.

Duarte reveló que intentó extinguir las llamas del coche, pero fue imposible.

En declaraciones publicadas por Marca, el conductor afirmó haber sido adelantado por el vehículo de Jota cinco minutos antes del accidente y que circulaba a velocidad moderada, negando así que el automóvil en el que viajaban los dos hermanos circulara a exceso de velocidad.

En tanto, José Azevedo, camionero, también aseguró haber presenciado el hecho: "La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron. Iban súpertranquilos. Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es y he visto verdaderas barbaridades de otros autos, pero ellos iban supertranquilos. Es oscura y, a pesar de ello, pude ver la marca y el color del vehículo a la perfección. Más tarde, por desgracia, terminó en la colisión", comentó.