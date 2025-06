Dueño de los New York Jets compró gran participación en Crystal Palace

El empresario estadounidense John Textor vendió sus acciones en el club inglés Crystal Palace al propietario de los New York Jets de la NFL, Woody Johnson, por 190 millones de libras, unos 244 mil millones de pesos chilenos.

Textor, que a su vez es dueño de Botafogo, cedió una participación minoritaria, pero considerable, del 43 por ciento de acciones de las "Aguilas".

Esta operación está destinada a que el Palace pueda competir en la Europa League, participación que estaba en entredicho pues Textor infringía la regulación de multipropiedades de la FIFA al ser propietario también de Olympique de Lyon.

Pese a que el club londinense apuntó que la venta está pendiente de aprobación por la Premier League, también señalaron en su comunicado "no prevemos ningún problemas y damos la bienvenida a Woody como parte del Palace y como director".

"Nos gustaría también agradecer a John Textor por su contribución durante los últimos cuatro años y le deseamos mucho éxitos en el futuro", añadieron.

