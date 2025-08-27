Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.6°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Duro golpe a Manchester United: Fue eliminado de la Copa de la Liga por equipo de cuarta división

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El modesto Grimbsy se impuso en una extensa tanda de penales.

Duro golpe a Manchester United: Fue eliminado de la Copa de la Liga por equipo de cuarta división
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Manchester United sufrió un batacazo este miércoles en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup), tras empatar 2-2 con Grimbsy Town, modesto equipo de la cuarta división, y quedar eliminado en la tanda de penales por 12-11.

Los "Diablos Rojos", visitantes en Blundell Park, ubicado en la localidad de Cleethorpes, estuvieron muy complicados durante gran parte del encuentro, ya que los locales se pusieron 2-0 arriba en media hora de juego, con goles de Charles Vernan (22') y Tyrell Warren (30'), tras serios errores defensivos.

Los dirigidos por Ruben Amorim recién encontraron el empate en los minutos finales, gracias a Bryan Mbeumo (75') y Harry Maguire (89'), forzando la definición desde los 12 pasos.

En la tanda, el United falló en dos ocasiones: Matheus Cunha remató bajo y al medio, siendo atajado su disparo por el arquero Christy Pym; y al final, Mbeumo remató al palo, desatando la alegría de los locales.

El próximo rival de Grimbsy Town en el torneo se definirá por sorteo; Manchester United, en tanto, jugará este sábado por la tercera fecha de la Premier League, ante Burnley en Old Trafford.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada