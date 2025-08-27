Duro golpe a Manchester United: Fue eliminado de la Copa de la Liga por equipo de cuarta división

Manchester United sufrió un batacazo este miércoles en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup), tras empatar 2-2 con Grimbsy Town, modesto equipo de la cuarta división, y quedar eliminado en la tanda de penales por 12-11.

Los "Diablos Rojos", visitantes en Blundell Park, ubicado en la localidad de Cleethorpes, estuvieron muy complicados durante gran parte del encuentro, ya que los locales se pusieron 2-0 arriba en media hora de juego, con goles de Charles Vernan (22') y Tyrell Warren (30'), tras serios errores defensivos.

Tyrell Warren | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Grimsby Town 2-0 Manchester United



What a shock!pic.twitter.com/PvCrftUzZU — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025

Los dirigidos por Ruben Amorim recién encontraron el empate en los minutos finales, gracias a Bryan Mbeumo (75') y Harry Maguire (89'), forzando la definición desde los 12 pasos.

En la tanda, el United falló en dos ocasiones: Matheus Cunha remató bajo y al medio, siendo atajado su disparo por el arquero Christy Pym; y al final, Mbeumo remató al palo, desatando la alegría de los locales.

El próximo rival de Grimbsy Town en el torneo se definirá por sorteo; Manchester United, en tanto, jugará este sábado por la tercera fecha de la Premier League, ante Burnley en Old Trafford.