Exárbitro de la Premier League fue acusado de producir un video indecente de un menor

El exárbitro de la Premier League David Coote, que fue despedido en diciembre de 2024 por la PGMOL, organismo que gestiona al cuerpo arbitral en Inglaterra, fue acusado de producir un video indecente de un menor, según confirmó este miércoles la Policía de Nottinghamshire.

La acusación, de categoría A —el nivel más grave en este tipo de delitos—, se basa en un archivo de video recuperado por los agentes en febrero de 2025, por el que fue imputado el pasado 12 de agosto.

Coote deberá comparecer este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham, y mientras tanto, permanece en libertad bajo fianza condicional.

El árbitro fue despedido en diciembre de 2024 por la PGMOL tras la filtración de un vídeo en el que presuntamente realizaba comentarios despectivos hacia el Liverpool y su entonces entrenador, Jürgen Klopp.