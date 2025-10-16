Grealish no jugará ante Manchester City por las normas de préstamos de la Premier

Jack Grealish, cedido en Everton por Manchester City, no podrá enfrentarse a los "Citizens", este sábado 18 de octubre, cuando su nuevo club visite el Etihad Stadium, debido a las normas de cesión vigentes en la Premier League que impiden a los jugadores enfrentarse a su club de origen durante su préstamo.

El futbolista inglés, mejor jugador de agosto en la Premier League, no podrá estar tanto en la ida como en la vuelta del campeonato liguero ni podrá enfrentarse al conjunto de Josep Guardiola en el caso de que se vean las caras en copa.

El extremo está cerrando un gran inicio de temporada al anotar un gol y dar cuatro asistencias en las primeras siete jornadas que mantienen al equipo en octava posición.

En otros países europeos esta norma no es tan estricta y depende de las cláusulas que se pacten en cada cesión, pero en Inglaterra se aplica de manera general a todos los préstamos dentro del fútbol doméstico.

Estas restricciones, conocidas popularmente como "cláusulas del miedo", tienen como objetivo evitar conflictos de intereses en las que un futbolista bajo contrato con un club pueda perjudicarlo deportivamente.