Guardiola se enfadó visiblemente con un camarógrafo tras la derrota de Manchester City

El técnico de Manchester City, Josep Guardiola, protagonizó un tenso momento tras la derrota de su equipo por 2-1 ante Newcastle United. El entrenador español se mostró visiblemente enfadado con un operador de cámara que grababa su discusión con el futbolista brasileño Bruno Guimaraes al finalizar el encuentro.
En unas imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se observa cómo Guardiola se acerca al camarógrafo, le quita los auriculares y le recrimina algo directamente al oído mientras este continuaba con su trabajo. El incidente ocurrió justo después del pitido final del partido, que dejó a Manchester City a cuatro puntos del líder Arsenal.
Todo comenzó con una pequeña trifulca entre los jugadores de Manchester City y Joelinton, de Newcastle. Una vez controlado ese primer altercado, la discusión continuó entre Guardiola y Guimaraes, momento en que el técnico notó que la cámara lo enfocaba de cerca y reaccionó airadamente antes de retirarse por el túnel de vestuarios.
El entrenador de Sampedor ya había mostrado su descontento durante el partido por varias decisiones arbitrales polémicas, como una posible falta sobre el portero Gianluigi Donnarumma en el segundo gol de Newcastle United que no fue sancionada. "Gianluigi vio la jugada, yo no. Confío en mis jugadores, pero yo no lo he visto. Es lo que hay, estamos acostumbrados", comentó irónicamente Guardiola a Sky Sports.