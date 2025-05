Jugador de Nottingham Forest quedó en coma inducido tras chocar con el arco

Taiwo Awoniyi, jugador de Nottingham Forest, está en coma inducido por una lesión abdominal que sufrió el pasado domingo en el partido contra Leicester City al golpearse con el arco.

El jugador nigeriano fue llevado el lunes al hospital cuando los médicos del club decidieron que necesitaba tratamiento adicional para la lesión que se había producido en una jugada que debió ser anulada por el árbitro.

El ataque del Forest tenía que haber sido inválido por fuera de juego, pero no podían parar la jugada hasta que esta acabara, en caso de que pudiera entrar el VAR, y Awoniyi, tratando de marcar, chocó fuertemente contra el palo.

Tras ser atendido en el campo durante varios minutos, Awoniyi siguió jugando los minutos finales del partido.

"El Nottingham Forest puede confirmar que Taiwo Awoniyi se está recuperando bien, después de la operación de emergencia por la lesión abdominal sufrida el domingo. La gravedad de la lesión es un poderoso recuerdo de los riesgos físicos de este deporte y por qué la salud de un jugador y su bienestar debe ser siempre la prioridad", dijo el Forest en un comunicado.

No sacar a Awoniyi del campo una vez que sufrió la lesión -al Forest no le quedaban cambios- fue justificado por el Nottingham como un problema de "comunicación" y según el club esto fue lo que provocó que el dueño Evangelos Marinakis saltara al terreno de juego y discutiera con Nuno Espirito Santo, técnico de los 'Tricky Trees'.

