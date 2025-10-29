Liverpool sigue en caída libre tras perder ante Crystal Palace y quedar eliminado en la Copa de la Liga

Liverpool sigue en caída libre y agudizó su mala racha este miércoles, al perder por 0- 3 ante Crystal Palace en Anfield Road, quedando eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup).

En un primer tiempo trabado, en el cual los "reds" buscaron retomar la senda de la victoria y dejar atrás los malos resultados, Crystal Palace tomó el control del partido tras las anotaciones de Ismaila Sarr a los 41' y 45'.

En el complemento las acciones se mantuvieron con la consigna del elenco local de ir por el empate, pero luego de la expulsión de Amara Nallo (79'), "The Eagles" supieron aprovechar la ventaja y sentenciaron el partido a los 88 minutos con el gol de Yeremy Pino.

De este modo, Liverpool registra una crisis de seis derrotas en siete partidos, cuatro por Premier League, una en Champions y una en la EFL Cup, mientras que solo logró vencer a Eintracht Frankfurt en este periodo.

Ahora, los dirigidos por Arne Slot deberán prepararse para enfrentar a Aston Villa el sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT).