Liverpool traspasó a Darwin Núñez a Al Hilal por 53 millones

Liverpool y Al Hilal llegaron a un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo Darwin Núñez por 46 millones de libras (53 millones de euros).

Darwin, que llegó de Benfica por 64 millones de libras que podían escalar hasta 85 en variables -que no se han cumplido en su totalidad-, dejó Liverpool tras tres temporada irregulares y decepcionantes en las que no se consolidó.

Con los "Reds" disputó 143 encuentros y marcó 40 goles, sin superar los once tantos en ninguna de sus tres temporadas en la Premier League.

Su salida sirve a Liverpool para cuadrar las cuentas en un mercado en el que desembolsaron 300 millones en traspasos como los de Florian Wirtz (125), Hugo Etikité (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

En el capítulo de ventas, los de Arnse Slot sumaron 200 millones, entre Luis Díaz (70), Jarrel Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10), y el ya mencionado Darwin.

Con estos ingresos, y con unas cuentas saneadas y a rebosar tras apenas gastarse 17 millones en los dos últimos mercados, Liverpool pretende ahora cerrar la operación de Alexander Isak, por el que ya ofrecieron más de 120 millones hace unos días y por el que Newcastle, por el momento, no está dispuesto a negociar.

Curiosamente, el fondo de inversión de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés), es propietario tanto de Newcastle como de Al Hilal.