Lucas Paquetá explotó tras su polémica expulsión ante Liverpool

El centrocampista brasileño de West Ham United, Lucas Paquetá, se disculpó por su insólita expulsión ante Liverpool, pero también lanzó un duro descargo en redes sociales, arremetiendo contra quienes volvieron a cuestionar su actuar. El jugador fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas por protestar en apenas un minuto, a los 83 y 84 del encuentro.

Su técnico, el portugués Nuno Espírito Santo, confirmó que el jugador pidió perdón al plantel. "Hablé con Lucas y se disculpó. Es consciente de su error, pero como club, protegemos a los nuestros y resolvemos las cosas internamente", señaló el entrenador. "No está bien, está sufriendo. Está decepcionado y triste", agregó sobre el estado anímico del jugador.

Sin embargo, la reacción más fuerte del futbolista llegó a través de sus redes sociales, donde respondió a quienes especularon que su expulsión fue deliberada, recordando el largo proceso que vivió tras ser acusado de forzar tarjetas amarillas con fines de apuestas.

"Es ridículo que tu vida y tu carrera se vean afectadas durante dos años. Quizás este comportamiento ridículo sea solo un reflejo de todo lo que he tenido que soportar y, al parecer, tengo que seguir soportando. Lo siento si no soy perfecto", expresó Paquetá en un contundente mensaje.