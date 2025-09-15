Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Manchester City despidió a vendedor del estadio por usar la camiseta de Manchester United

| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El trabajador atendía la barra de comida y bebida durante el derbi de la ciudad.

Manchester City despidió a vendedor del estadio por usar la camiseta de Manchester United
 @Mataniels (X)
En una comentada decisión, Manchester City despidió a un trabajador de su estadio por atender al público con una camiseta de Manchester United durante el clásico que ambos equipos disputaron el fin de semana por la Premier League.

Un usuario de la red social X fotografío al empleado y subió la imagen etiquetando al club, señalando como una "absoluta broma" el uso de la casaquilla rival en la barra de comida y bebida del block 314 del Etihad Stadium

La postal se viralizó y el club, a través de su perfil de ayuda en la misma red social, agradeció el aviso, confirmando que "esta persona ha sido destituida de su cargo".

Si bien la repercusión terminó en que @Mataniels borre el post original y luego toda su cuenta, el resto de usuarios no tardaron en evidenciar la llamativa denuncia, con discusiones sobre la legitimidad de dejar a alguien sin empleo por una camiseta de fútbol.

Esta controversia en Inglaterra se sumó al reciente y también polémico caso en el que un juez especializado en asuntos laborales de Croydon (Londres) sugirió durante un juicio que una empresa puede rechazar a un trabajador que sea un "ferviente" aficionado de Tottenham Hotspur si es que la oficina está "llena de aficionados de Arsenal".

Sin embargo, el magistrado Daniel Wright no se pronunció sobre el despido de un trabajador, como en este caso.

