Marcelino Núñez: Estoy agradecido de Norwich, pero ahora juego en Ipswich

Marcelino Núñez habló tras su historiado fichaje en Ipswsich Town tras dejar Norwich City, equipos rivales en el fútbol inglés.

"Respeto a todos los equipos. Estoy agradecido con Norwich por darme la oportunidad de jugar en Inglaterra, pero ahora juego en Ipswich y lo daré todo en la cancha", declaró el nacional.

Añadió que "sólo quiero hacer todo lo que siempre he hecho desde mi debut. Quiero demostrar mi capacidad técnica, marcar goles y dar asistencias. Espero poder aportar mucho en el campo".

Sobre la camiseta de los "tractores", Núñez sostuvo: "Es el mismo color de la camiseta que usé en mi primer club, el de mi infancia, la Universidad Católica. Me alegra mucho volver a vestir este color".

En cuanto a su probable debut después de la fecha FIFA de septiembre, dijo estar ansioso: "El estadio es precioso. Quiero ver el ambiente de la afición. Estoy deseando debutar".