Marcelino Núñez: Estoy agradecido de Norwich, pero ahora juego en Ipswich
También apuntó al color de la camiseta del "tractor".
También apuntó al color de la camiseta del "tractor".
Marcelino Núñez habló tras su historiado fichaje en Ipswsich Town tras dejar Norwich City, equipos rivales en el fútbol inglés.
"Respeto a todos los equipos. Estoy agradecido con Norwich por darme la oportunidad de jugar en Inglaterra, pero ahora juego en Ipswich y lo daré todo en la cancha", declaró el nacional.
Añadió que "sólo quiero hacer todo lo que siempre he hecho desde mi debut. Quiero demostrar mi capacidad técnica, marcar goles y dar asistencias. Espero poder aportar mucho en el campo".
Sobre la camiseta de los "tractores", Núñez sostuvo: "Es el mismo color de la camiseta que usé en mi primer club, el de mi infancia, la Universidad Católica. Me alegra mucho volver a vestir este color".
En cuanto a su probable debut después de la fecha FIFA de septiembre, dijo estar ansioso: "El estadio es precioso. Quiero ver el ambiente de la afición. Estoy deseando debutar".