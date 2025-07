Mohamed Salah: Será difícil aceptar que Diogo ya no está

Mohamed Salah, delantero egipcio de Liverpool, aseguró este viernes que va a ser "difícil de aceptar" que su compañero Diogo Jota, fallecido este jueves en un accidente de tráfico en España, no esté más.

"Estoy sin palabras. Hasta ayer, no pensaba que podría haber algo que me asustara de volver a Liverpool tras las vacaciones. Los compañeros vienen y van, pero no así. Va a ser increíblemente difícil de aceptar que Diogo no vaya a estar ahí cuando volvamos", expresó Salah en sus redes sociales.

El egipcio compartió camarín en Anfield desde la llegada del portugués en 2020 procedente de Wolverhampton Wanderers.

"Mis pensamientos están con su mujer, sus hijos y, por supuesto, sus padres, que han perdido de golpe a sus hijos. Aquellos cercanos a Diogo y a su hermano André necesitan todo el apoyo que se pueda darles. Nunca serán olvidados", añadió Salah.

El internacional Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, de 25, fallecieron ayer jueves en un accidente de tránsito ocurrido la localidad española de Zamora.