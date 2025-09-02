Movimiento en el arco del City: Ederson se marcha a Turquía y llega Donnarumma

En uno de los últimos días del mercado europeo, Manchester City hizo noticia en el arco luego de vender al portero brasileño Ederson a Fenerbahce y así allanar la llegada del italiano Gianluigi Donnarumma, quien arriba desde PSG.

El arquero brasileño, que no jugó en las tres primeras jornadas de Premier League a la espera de resolver su futuro, se marcha al fútbol turco a cambio de 14 millones de euros tras ocho exitosos años en Mánchester en los que lo ha ganado todo: seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, ha ganado en tres ocasiones el Guante de Oro de la Premier League.

Y su lugar será ocupado por otro portero de renombre, luego de concretarse la llegada del italiano.

El arquero fue apartado de PSG cuando Luis Enrique decidió que prefería optar por otro tipo de arquero, pese a que Donarumma fue clave para que los parisinos conquistaran la pasada Liga de Campeones, especialmente con atajadas ante Liverpool en octavos de final y contra Arsenal en semifinales.

Donnarumma, campeón de la Eurocopa en 2021 con Italia, llegó al PSG ese mismo año procedente del Milan y desde entonces suma 161 encuentros con los capitalinos, ganando cuatro ligas francesas, dos copas de Francia, y la ya citada Champions League.

