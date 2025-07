Nottingham Forest oficializó el fichaje de Igor Jesús para la próxima temporada

Durante este sábado, Nottingham Forest confirmó en sus redes sociales el fichaje del delantero Igor Jesús, procedente de Botafogo, por 13 millones de euros.

El delantero brasileño de 24 años viene de jugar el Mundial de Clubes con el "fogao", donde anotó dos goles en el torneo internacional, uno de ellos fue el que le dio la victoria a su equipo ante PSG.

"Estoy muy contento de formar parte de esta nueva historia, especialmente en un club como el Forest", dijo Igor Jesús.

"No tuve que pensármelo dos veces al ver la oferta. Me gustó el proyecto que me mandaron y estoy encantado de venir aquí y espero hacer un gran trabajo. Daré lo mejor de mí para conseguir grandes resultados y traer recuerdos felices a toda la familia del Forest".

A message from Igor. 🤳 pic.twitter.com/aggzabIzLM — Nottingham Forest (@NFFC) July 5, 2025