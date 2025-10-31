Paquetá fue declarado culpable de no cooperar en la investigación sobre sus tarjetas amarillas

El futbolista brasileño Lucas Paquetá fue declarado culpable por la Federación Inglesa (FA) de no cooperar adecuadamente durante la investigación por las acusaciones de forzar tarjetas amarillas para beneficiar a su entorno en el mercado de apuestas. El jugador de West Ham United, sin embargo, no recibirá ninguna multa económica.

Una comisión independiente determinó que el mediocampista violó en dos ocasiones el código de la FA respecto a contestar preguntas y proveer la información requerida por los investigadores. A pesar de que Paquetá negó ambos cargos, la comisión los consideró probados tras una audiencia y le impuso únicamente una "advertencia" sobre su conducta futura.

Esta resolución llega después de que el pasado 31 de julio, la misma federación absolvió al futbolista de los cargos más graves: El supuesto arreglo de partidos. Paquetá enfrentaba una posible sanción de por vida si se demostraba que había buscado deliberadamente recibir amonestaciones con fines ilícitos.

La investigación se centró en cuatro partidos de la Premier League disputados entre 2022 y 2023. Los encuentros señalados fueron contra Leicester City (12 de noviembre de 2022), Aston Villa (12 de marzo de 2023), Leeds United (21 de mayo de 2023) y AFC Bournemouth (12 de agosto de 2023).

La acusación principal sostenía que el jugador buscó "directamente influir" en esos partidos para afectar el mercado de apuestas. Sin embargo, la comisión reguladora de la FA consideró los cargos como no probados, lo que permitió al talentoso centrocampista evitar la sanción más severa de su carrera y continuar jugando para West Ham United.