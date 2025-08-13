Premier League pidió paciencia con el caso de las irregularidades de Manchester City

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, pidió "paciencia" este miércoles respecto al caso de las supuestas 130 irregularidades financieras que enfrenta Manchester City desde enero de 2023.

El conjunto mancuniano fue acusado por la Premier League hace más de dos años y, pese a que el juicio acabó a finales del año pasado, aún no hay un veredicto.

"Está en manos de un tribunal independiente. Ellos son los que llevan el proceso y los tiempos", dijo Masters este miércoles en el evento de presentación de la nueva temporada de la Premier League en Londres. "Ellos han escuchado el caso y decidirán el resultado. No tenemos influencia respecto a los tiempos".

"Que me frustre o no es irrelevante. Sólo puedo esperar. Los procesos legales rara vez llevan menos tiempo de lo que pensabas, pero tenemos que ser pacientes", añadió Masters.

Los "citizens" se enfrentan a 130 irregularidades financieras ocurridas entre 2009 y 2018 y que van desde problemas en los contratos hasta no proveer de información correcta a la liga. La posible sanción se desconoce, pero puede ir desde una multa económica hasta la pérdida de puntos y el descenso de categoría.

Sin embargo, el City confía en su inocencia y, además de haber negado los cargos, se ha gastado 325 millones desde enero para renovar el equipo.