Salah devolvió a Liverpool al camino de la victoria antes de recibir a Real Madrid

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Una decisiva versión de Mohamed Salah condujo a Liverpool a una sólida victoria por 2-0 sobre Aston Villa en Anfield, cortando una racha de cuatro derrotas consecutivas en Premier League y ascendiendo al tercer lugar de la tabla justo antes de su crucial duelo de Liga de Campeones contra Real Madrid. El delantero egipcio abrió el marcador al filo del descanso tras aprovechar un grave error del portero Emiliano Martínez, mientras que Ryan Gravenberch sentenció el encuentro en la segunda mitad para sellar el retorno al triunfo del equipo dirigido por Arne Slot.

