Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Southampton de Brereton enfrentará a Liverpool en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Este miércoles fue el sorteo tras el final de la segunda fase.

La English Football League (EFL) realizó este miércoles el sorteo de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, y Southampton, el equipo donde juega el seleccionado chileno Ben Brereton, enfrentará a Liverpool.

Los partidos se jugarán entre el 15 y el 22 de septiembre.

En esta ronda entran los equipos de Premier League que no disputan competición europea y, para facilitar el calendario, estos no pueden medirse entre ellos, por lo que no es sorteo puro.

Enfrentamientos:

  • Liverpool- Southampton
  • Tottenham Hotspur-Doncaster
  • Port Vale-Arsenal
  • Huddersfield Town-Manchester City
  • Fulham-Cambridge
  • Barnsley-Brighton
  • Wigan Athletic-Wycombe Wanderers
  • Wrexham-Reading
  • Burnley-Cardiff City
  • Crystal Palace-Milwall
  • Wolverhampton Wanderers-Everton
  • Sheffield Wednesday-Grimsby Town
  • Newcastle United-Bradford City
  • Brentford-Aston Villa
  • Lincoln City-Chelsea
  • Swansea City-Nottingham Forest.

