Sufrida victoria ante Fulham destapó crisis de Manchester City

Josep Guardiola admitió públicamente que Manchester City enfrenta una situación crítica en el centro del campo debido a la acumulación de lesiones. El entrenador catalán aseguró que el equipo "tiene un problema" tras la sufrida victoria ante Fulham, donde la salida de Nico González por descanso casi les cuesta el partido.

La ausencia de Rodrigo Hernández y Mateo Kovacic dejó al plantel reducido de efectivos en la contención, obligando a González a jugar una gran cantidad de minutos consecutivos.

Durante el último encuentro, Guardiola intentó probar variantes tras retirar al gallego, improvisando con jugadores como Nico O'Reilly, Rayan Ait-Nouri o Nathan Aké en posiciones poco habituales para sostener el resultado.

"Tenemos que encontrar alguna solución", confesó el DT, quien también mencionó a Tijjani Reijnders como opción, aunque reconoció que su perfil es más ofensivo. El estratega busca fórmulas urgentes para no perder pisada a Arsenal en la Premier League.

El panorama es complejo de cara al futuro inmediato. Si bien Rodri puede retornar este fin de semana contra Sunderland, Kovacic no volverá hasta 2026. Esta falta de recambio preocupa especialmente al cuerpo técnico, ya que tras el duelo liguero, Manchester City deberá viajar a España para enfrentar a Real Madrid en el "Santiago Bernabéu" por la Liga de Campeones.