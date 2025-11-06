Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] En Inglaterra recordaron a Sánchez: "Me enamoré de la Premier por Alexis"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cuenta oficial del torneo para Latinoamérica publicó un compilado de los mejores momentos de Maravilla en Arsenal y Manchester United.

[VIDEO] En Inglaterra recordaron a Sánchez:
En portada

La cuenta oficial de la Premier League para Latinoamérica recordó el paso del chileno Alexis Sánchez, delantero de Sevilla, por Arsenal y Manchester United.

"Dale like si también te enamoraste de la Premier por Alexis Sánchez", dice la publicación, con un video que compila los mejores momentos que tuvo el chileno en el fútbol inglés, destacando su nivel en Arsenal, en donde vivió el peak de su carrera.

"Me enamoré de la Premier por Alexis Sánchez", se tituló el video, con una narración que destaca como Maravilla cautivó a los fanáticos y atemorizó a sus rivales en las canchas inglesas. 

Alexis estuvo en Arsenal desde 2014 hasta 2017, cuando dio el salto a Manchester United, en donde tuvo un irregular rendimiento entre 2018 y 2019.

En la actualidad, "Maravilla", con 36 años, está en Sevilla, aunque estará fuera de las canchas hasta diciembre, debido a un desgarro.

