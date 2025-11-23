[VIDEO] Fallida salida de "Dibu" Martínez terminó en gol de Leeds ante Aston Villa

Aston Villa inició en desventaja frente a Leeds United debido a un error del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez en el amanecer del partido, válido por la fecha 12 de la Premier League.

El guardameta salió mal en la segunda pelota de un tiro libre y fue superado por aire. Un rebote terminó en el gol de Lukas Nmecha al minuto 8, siendo validado en el VAR por el reclamo de falta de los "villanos".

¿HUBO FALTA CONTRA DIBU? Nmecha marcó el 1-0 del Leeds pero todo Aston Villa reclamó empujón contra Emiliano Martínez.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eT0grrPDeU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Sin embargo, Martínez se reivindicó con algunas atajadas clave y Aston Villa logró remontar por 2-1 gracias al doblete de Morgan Rogers (48’, 75’).