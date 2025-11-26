Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago14.8°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] ¡Insólito! Se fue expulsado por golpear a un compañero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hecho ocurrió en el duelo entre Everton y Manchester United.

[VIDEO] ¡Insólito! Se fue expulsado por golpear a un compañero
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Everton vivió una de las escenas más insólitas de la temporada en la Premier League, luego de que Idrissa Gana Gueye fuera expulsado por golpear a su propio compañero, Michael Keane, durante el partido ante Manchester United en Old Trafford.

La acción ocurrió al minuto 13 del encuentro, cuando una jugada defensiva mal resuelta derivó en una fuerte discusión entre ambos jugadores.

Tras una ofensiva fallida del United, Gueye recuperó la pelota en el área y buscó entregar el pase a Keane, pero el defensor no reaccionó. El balón terminó en los pies de Bruno Fernandes, quien remató desviado. Apenas terminó la acción, el senegalés encaró a Keane reclamándole la falta de reacción y ambos comenzaron a discutir cara a cara.

En medio del intercambio, Keane empujó a Gueye, quien respondió con un manotazo en el rostro del inglés, tras lo cual el árbitro Tony Harrington, que observó la secuencia completa, mostró la roja directa al mediocampista por conducta violenta.

Jordan Pickford intervino para separar a los jugadores, mientras Gueye abandonaba el campo visiblemente alterado, escoltado por sus compañeros.

Mira acá el video

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada