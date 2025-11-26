[VIDEO] ¡Insólito! Se fue expulsado por golpear a un compañero

Everton vivió una de las escenas más insólitas de la temporada en la Premier League, luego de que Idrissa Gana Gueye fuera expulsado por golpear a su propio compañero, Michael Keane, durante el partido ante Manchester United en Old Trafford.

La acción ocurrió al minuto 13 del encuentro, cuando una jugada defensiva mal resuelta derivó en una fuerte discusión entre ambos jugadores.

Tras una ofensiva fallida del United, Gueye recuperó la pelota en el área y buscó entregar el pase a Keane, pero el defensor no reaccionó. El balón terminó en los pies de Bruno Fernandes, quien remató desviado. Apenas terminó la acción, el senegalés encaró a Keane reclamándole la falta de reacción y ambos comenzaron a discutir cara a cara.

En medio del intercambio, Keane empujó a Gueye, quien respondió con un manotazo en el rostro del inglés, tras lo cual el árbitro Tony Harrington, que observó la secuencia completa, mostró la roja directa al mediocampista por conducta violenta.

Jordan Pickford intervino para separar a los jugadores, mientras Gueye abandonaba el campo visiblemente alterado, escoltado por sus compañeros.

Mira acá el video

Idrissa Gana Gueye PERDIÓ LOS ESTRIBOS con uno de sus compañeros y se fue EXPULSADO a los ¡13 MINUTOS!



Insólito. 🇸🇳⛔️👀 pic.twitter.com/bXyHuB2TLL — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 24, 2025