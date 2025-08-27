Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa
[VIDEO] Onana cometió un garrafal error en el segundo gol de Grimsby sobre Manchester United
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Los "red devils" terminaron eliminados de la Copa de la Liga.
Los "red devils" terminaron eliminados de la Copa de la Liga.
El arquero camerunés André Onana cometió un insólito error en el segundo gol de Grimsby Town frente a Manchester United, en la segunda ronda de la Copa de la Liga.
El partido finalizó con un empate 2-2, y el equipo de cuarta división logró eliminar a los "red devils" en una dramática tanda de penales (12-11).
¡¡¡INSÓLITO ERROR DE ONANA Y GRISMBY SE PONE 2-0 ANTE MANCHESTER UNITED!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6Q6sCPqJIy