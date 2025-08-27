Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] Onana cometió un garrafal error en el segundo gol de Grimsby sobre Manchester United

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los "red devils" terminaron eliminados de la Copa de la Liga.

El arquero camerunés André Onana cometió un insólito error en el segundo gol de Grimsby Town frente a Manchester United, en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

El partido finalizó con un empate 2-2, y el equipo de cuarta división logró eliminar a los "red devils" en una dramática tanda de penales (12-11).

