[VIDEOS] Conductor atropelló a múltiples hinchas en los festejos de Liverpool

Minutos de terror se vivieron está jornada en las calles de Liverpool, Inglaterra, luego de que un conductor irrumpió en los festejos de la Premier League atropellando a varios simpatizantes del cuadro "Red" con su vehículo. Según informó la policía británica, un hombre fue detenido y solo se registraron algunos heridos.

Revisa los registros a continuación:

Liverpool's title celebrations turn from joy to horror after a car collided with pedestrians during victory parade. pic.twitter.com/FV7yGLrawc