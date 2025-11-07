West Ham United lanzó camiseta conmemorativa en honor a Iron Maiden

La ligazón del club inglés West Ham United y la banda Iron Maiden sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el histórico elenco de Londres lanzara una nueva camiseta en honor el grupo de heavy metal.

La flamante equipación, de tonos morados y celestes, los mismos del club, tiene una doble conmemoración dado que recuerda los 50 años de la Copa FA ganada por el equipo en 1975, año en que también fue fundada la banda liderada por Bruce Dickinson.

"¡West Ham e Iron Maiden se enorgullecen de presentar una nueva camiseta de fútbol conmemorativa de su 50 aniversario!", escribió el club en sus redes sociales.

"Para celebrar el aniversario del triunfo de los Hammers en la FA Cup de 1975 y la formación de Iron Maiden, esta camiseta de estilo vintage es la nueva incorporación a la colección de fútbol 'Die With Your Boots On' ('Muere con las botas puestas')", añadió.

