Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Con Maripán en la banca: Torino se estrenó en la Serie A con dura caída ante Inter de Milán

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro turinés fue goleado en la primera fecha del torneo italiano.

Con Maripán en la banca: Torino se estrenó en la Serie A con dura caída ante Inter de Milán
Torino, con el chileno Guillermo Maripán en la banca, se estrenó en la primera fecha de la Serie A con una dura caída por 5-0 ante Inter de Milán en el Estadio "Giuseppe Meazza".

El conjunto turinés no contó con el zaguero nacional, que fue el mejor jugador del equipo en la temporada pasada, y sucumbió ante el poderío de los lombardos, candidatos al título.

Los goles fueron de Alessandro Bastoni (18'), Marcus Thuram (36' y 62'), Lautaro Martínez (52') y Ange-Yoan Bonny (72').

Con el resultado, Inter tomó el liderato al tener mejor diferencia de gol en esta primera fecha, situación que también dejó a Torino en el último lugar.

En la segunda fecha, Torino recibirá a Fiorentina, mientras que Inter jugará ante Udinese.

En portada