Con Maripán en la banca: Torino se estrenó en la Serie A con dura caída ante Inter de Milán
El cuadro turinés fue goleado en la primera fecha del torneo italiano.
El cuadro turinés fue goleado en la primera fecha del torneo italiano.
Torino, con el chileno Guillermo Maripán en la banca, se estrenó en la primera fecha de la Serie A con una dura caída por 5-0 ante Inter de Milán en el Estadio "Giuseppe Meazza".
El conjunto turinés no contó con el zaguero nacional, que fue el mejor jugador del equipo en la temporada pasada, y sucumbió ante el poderío de los lombardos, candidatos al título.
Los goles fueron de Alessandro Bastoni (18'), Marcus Thuram (36' y 62'), Lautaro Martínez (52') y Ange-Yoan Bonny (72').
Con el resultado, Inter tomó el liderato al tener mejor diferencia de gol en esta primera fecha, situación que también dejó a Torino en el último lugar.
En la segunda fecha, Torino recibirá a Fiorentina, mientras que Inter jugará ante Udinese.