¿Cuándo y dónde ver el derbi entre Inter y AC Milan en la Serie A?

Este domingo 23 de noviembre se disputará el "derbi della Madonnina" entre Inter y AC Milan en el Estadio "Giuseppe Meazza", por la fecha 12 de la Serie A.

El conjunto "nerazzurri" se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, mientras que los "Rossoneri" marchan en el tercer lugar con 22 unidades.

El duelo está pactado para las 16:45 horas (20:00 GMT) de este domingo 23 de noviembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.