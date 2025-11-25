Francesco Totti fue investigado por presunto abandono de su hija tras una denuncia de su exmujer

La leyenda del fútbol italiano y de AS Roma, Francesco Totti, fue investigado por presunto abandono de menores tras una denuncia presentada por su exmujer, Ilary Blasi. Los hechos ocurrieron en mayo de 2023, cuando Totti y su actual pareja, Noemi Bocchi, dejaron a la hija de siete años del exmatrimonio sin la supervisión directa de un adulto, informaron este martes medios locales.

La denuncia fue presentada después de que Blasi, quien se encontraba en el extranjero, llamara por teléfono a su hija y descubriera que estaba en casa únicamente en compañía de los dos hijos de Bocchi, de 9 y 11 años. La situación llevó a Blasi a contactar a la policía, que se presentó en el edificio pero no llegó a ingresar al domicilio.

Pese a la denuncia, la Fiscalía de la capital italiana pidió archivar el caso. El organismo argumentó que la niña "en ningún momento" corrió un peligro real, ya que contaba con un teléfono para comunicarse y estaba al cuidado de sus hermanastros mayores. Además, se consideró que la niñera, aunque no estaba en el domicilio en ese preciso momento, vive en el mismo edificio.

La defensa de Blasi no quedó conforme con la explicación y presentó un recurso, alegando que la menor estuvo "completamente sola durante un periodo prolongado" en una vivienda de gran tamaño. Ahora, el caso está en manos del juez, quien deberá decidir el próximo 1 de diciembre si archiva definitivamente la causa o si la investigación continúa.