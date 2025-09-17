Inter y AC Milan avanzaron en la compra del estadio de San Siro

Durante los últimos días, los clubes Inter de Milán y AC Milan tuvieron avances en el proceso para comprarle a la ciudad el Estadio de San Siro, también denominado "Giuseppe Meazza".

El alcalde del municipio de la ciudad, Giuseppe Sala, conversó con la emisora italiana Rtl 102.5 y confirmó el acuerdo entre las partes, en miras además a reformas en el reducto para recibir eventos en los próximos años

"El estadio debe estar listo para 2031, porque la UEFA nos está diciendo que no considerarán Milán para la Eurocopa de fútbol de 2032 si no se reforma", indicó Sala.

Inter y Milan presentaron el pasado marzo la oferta formal de adquisición y remodelación del estadio, que ronda los 200 millones de euros e incluye el compromiso de reformar también los alrededores.

Este miércoles, la Junta Municipal de Milán dio el visto bueno al acuerdo entre los clubes y el Ayuntamiento. "Confirmo que la junta ha examinado favorablemente la propuesta que se presentará al concejo municipal", declaró la vicealcaldesa responsable de urbanismo, Anna Scavuzzo, en rueda de prensa.

"Ahora habrá una serie de comisiones dedicadas a examinar el fondo de la medida. En la junta hubo un amplio debate. Ahora será el consejo municipal el que decida con su voto", añadió.

De esta manera, habrá que esperar hasta finales de este mes de septiembre por la resolución de la tercera etapa administrativa que debe aprobar la transacción

La idea que manejan ambos clubes, en caso de concluir la compra, es la de mantener solo una de las fachadas del histórico estadio y un nuevo recinto en la zona del estacionamiento.