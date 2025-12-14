Juventus regresó al triunfo este domingo tras imponerse por 0-1 a Bologna en el "Renato Dall’Ara", gracias a un gol del colombiano Juan Cabal a los 64 minutos, apenas tres después de ingresar. El resultado le permitió al conjunto de Turín alcanzar los 26 puntos, meterse nuevamente en zona de competiciones europeas y quedar virtualmente a uno de los puestos de Liga de Campeones, en una jornada favorable marcada por los tropiezos de Nápoles y Milan.

