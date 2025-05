Massimiliano Allegri fue elegido para levantar al alicaído AC Milan

AC Milan anunció este viernes que el italiano Massimiliano Allegri es el nuevo entrenador del primer equipo, aunque no precisó hasta cuando firmó su nuevo contrato con el club lombardo.

"AC Milan anuncia que ha confiado la dirección técnica del primer equipo masculino a Massimiliano Allegri", indicó la entidad en un comunicado, en el que recuerda su larga trayectoria en el fútbol italiano y su llegada a Milán en 2010 "con el que inmediatamente ganó el 18º Scudetto de la historia rossonera y la Supercopa de Italia de 2011".

Este mismo jueves, Milan anunció la destitución del portugués Sergio Conceicao, que estuvo en el cargo apenas seis meses y consiguió la Supercopa de Italia en una temporada para el olvido que finalizó con el equipo noveno en la tabla, fuera de puestos europeos y dejando escapar la Copa Italia.

Será la segunda vez que Allegri entrene a Milan, pues ya ocupó el cargo entre 2011 y 2014, época en la que ganó un Scudetto (2011) y una Supercopa de Italia (2012).

Allegri estaba sin equipo desde que fuera despedido de Juventus en mayo de 2024, justo después de ganar la Copa Italia y protagonizar un episodio de pérdida de control absoluto.

El técnico, ganador de cinco Serie A, dos Supercopas de Italia y cinco Copas de Italia con la 'Vecchia Signora', fue expulsado de la final de Copa que ganó en 2024 en el tiempo añadido del partido, después de numerosas protestas, algo que provocó su reacción desmedida.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan