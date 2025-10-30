Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Spalletti llegó a Turín para firmar como nuevo entrenador de Juventus

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El exseleccionador italiano reemplazará al destituido Igor Tudor y dirigirá su primer entrenamiento este jueves.

Spalletti llegó a Turín para firmar como nuevo entrenador de Juventus
El exseleccionador italiano Luciano Spalletti se presentó este jueves en la ciudad deportiva de Juventus para firmar su contrato como nuevo entrenador del club, tras la destitución del croata Igor Tudor. A la espera del anuncio oficial, se espera que el técnico dirija su primera práctica durante la tarde para preparar el duelo del sábado ante Cremonese por la Serie A.

Según informan medios italianos, el estratega que llevó a Napoli a ganar un histórico Scudetto en 2023 firmará un contrato solo por lo que resta de temporada. El acuerdo incluiría una cláusula de renovación automática si el equipo consigue clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Spalletti asume el mando de un equipo que se encuentra en la séptima posición de la tabla con 15 puntos. La "Vecchia Signora" recién rompió el miércoles una racha de ocho partidos sin ganar al vencer a Udinese por 3-1, logrando su primera victoria desde el pasado 13 de septiembre, cuando superó a Inter de Milán.

El entrenador fue destituido de su cargo en la selección italiana el 8 de junio de 2025, poco después de una dura derrota ante Noruega en la fase de clasificación al Mundial 2026. Su palmarés incluye, además del título con Nápoles, dos Copas de Italia con Roma y múltiples trofeos con Zenit de San Petesburgo en Rusia. Curiosamente, en Juventus trabaja también su hijo Federico como ojeador del club.

