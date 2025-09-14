Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.2°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Torino de Guillermo Maripán venció a Roma como visitante en la Serie A

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del seleccionado nacional supo golpear en un duro duelo para sumar su primer triunfo del torneo.

Torino de Guillermo Maripán venció a Roma como visitante en la Serie A
 Torino FC
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con Guillermo Maripán como titular en la defensa, Torino sacó adelante un complejo partido y derrotó a Roma por 1-0 en condición de forastero, por la tercera fecha de la Serie A italiana.

El cuadro local tuvo un amplio dominio de las acciones en el Estadio Olímpico, pero no pudo concretar sus numerosas aproximaciones y sufrió un golpe decisivo en la segunda etapa.

Giovanni Simeone apareció al minuto 59 para desequilibrar el marcador, luego de acomodarse y mandar un ajustado remate en medio del asedio de la zaga romana.

Así, Torino logró su primer triunfo de la temporada y alcanzó cuatro puntos, luego de haber perdido en el debut y sumar un empate en la jornada anterior contra Fiorentina.

El próximo desafío de los granates será de local frente a Atalanta, el domingo 21 de septiembre a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).

+

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada