Torino de Guillermo Maripán venció a Roma como visitante en la Serie A

Con Guillermo Maripán como titular en la defensa, Torino sacó adelante un complejo partido y derrotó a Roma por 1-0 en condición de forastero, por la tercera fecha de la Serie A italiana.

El cuadro local tuvo un amplio dominio de las acciones en el Estadio Olímpico, pero no pudo concretar sus numerosas aproximaciones y sufrió un golpe decisivo en la segunda etapa.

Giovanni Simeone apareció al minuto 59 para desequilibrar el marcador, luego de acomodarse y mandar un ajustado remate en medio del asedio de la zaga romana.

¡CLARO, GIO, QUÉ GOLAZO! Sensacional remate de Simeone para marcar ante Roma su primer tanto con la camiseta de Torino en la #SerieAxESPN.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gmoH6135ja — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

Así, Torino logró su primer triunfo de la temporada y alcanzó cuatro puntos, luego de haber perdido en el debut y sumar un empate en la jornada anterior contra Fiorentina.

El próximo desafío de los granates será de local frente a Atalanta, el domingo 21 de septiembre a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).

+