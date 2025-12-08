Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana
[VIDEO] Jugador de Pisa pegó una patada criminal y se fue corriendo al vestuario
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
M'bala Nzola perdió la pelota y cometió una fuerte falta.
El delantero de Pisa M'bala Nzola pegó una patada criminal que le significó una roja directa en el duelo ante Parma por la fecha 14 de la Serie A y se fue corriendo al vestuario luego de ser increpado por sus rivales.
El árbitro debió cruzarse en el camino de los jugadores de Parma mientras Nzola se fue sin hacer ningún tipo de reclamo.
