Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago33.3°
Humedad16%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

[VIDEO] Jugador de Pisa pegó una patada criminal y se fue corriendo al vestuario

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

M'bala Nzola perdió la pelota y cometió una fuerte falta.

[VIDEO] Jugador de Pisa pegó una patada criminal y se fue corriendo al vestuario
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero de Pisa M'bala Nzola pegó una patada criminal que le significó una roja directa en el duelo ante Parma por la fecha 14 de la Serie A y se fue corriendo al vestuario luego de ser increpado por sus rivales.

El árbitro debió cruzarse en el camino de los jugadores de Parma mientras Nzola se fue sin hacer ningún tipo de reclamo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada