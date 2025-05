[VIDEO] ¡Locura total! El desatado festejo en la ciudad de Napoli tras la conquista del Scudetto

Los hinchas de Napoli montaron una fiesta este viernes en el sur Italia luego de que el equipo dirigido Antonio Conte se consagrase con el cuarto "Scudetto" de su historia en la última fecha de la Serie A, jornada en la que se impuso a Cagliari en el Estadio "Diego Armando Maradona".

En los registros compartidos a través de redes sociales, se puede apreciar un tumulto de hinchas enarbolando banderas, encendiendo bengalas y lanzando pirotecnia a los cielos de las calles napolitanas.

Revisa los registros a continuación:

