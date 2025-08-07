Comentarista liquidó a Víctor Dávila y pidió que lo regalen a cualquier equipo

Víctor Dávila vive su momento más duro en América de México. Pese a que las "Águilas" eliminaron a Portland Timbers de Felipe Mora mediante lanzamientos penales de la Leagues Cup, los fanáticos no aprobaron el desempeño del delantero chileno.

Es más, los fanáticos manifestaron toda su indignación en redes sociales y exigieron la salida del atacante nacional, considerando que el conjunto azulcrema pagó 8,3 millones por su fichaje.

En esa línea estuvo el comentarista deportivo Karim Mendiburu, quien lanzó un categórico mensaje contra el chileno: "A Víctor Dávila tendrían que regalarlo a cualquier equipo que aunque sea les den la mitad de la mitad que costó. Ni modo a veces pasa así".

Desde hace semanas que en México se habla sobre una posible partida de Dávila de América. Según informaciones periodísticas, Puebla y Querétaro asoman como opciones.