Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago16.8°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

Como en un videojuego: Esteban González fue oficializado como técnico de Querétaro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El anunció se llevó acabo apenas terminó la temporada para Coquimbo Unido.

Como en un videojuego: Esteban González fue oficializado como técnico de Querétaro
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un nuevo capítulo se escribe para Esteban González apenas termina la temporada que lo consagró con un histórico título para Coquimbo Unido, ya que el club mexicano Querétaro aprovechó el término de la Liga de Primera para presentarlo como su nuevo técnico.

El "Chino" viene a ocupar la vacante que quedó disponible en el club mexicano luego de la salida de Benjamín Mora, quien dejó al equipo en la duodécima posición de la tabla con 20 puntos y quedó a una unidad de entrar para los play-offs del Apertura 2025.

En el video de presentación, se utilizó un formato similar a un videojuego de la década de 1980.

Allí, se ve como una réplica de la Nintendo NES es reiniciada, haciendo un simbolismo con lo que será este nuevo proceso del estratega chileno para el club.

González dirigió 39 partidos en Coquimbo luego de asumir en octubre de 2024 como interino, tras la salida de Fernando Díaz. A partir de ahí consiguió 26 victorias, 9 empates y 4 derrotas en su primera etapa como técnico.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada