Esteban González asumió el mando como nuevo director técnico de Querétaro

El chileno Esteban González asumió este viernes el mando como nuevo director técnico de Querétaro en la liga mexicana, tras haber sido campeón con Coquimbo Unido.

¡Esteban González ya está en Querétaro! 🔵⚫️



Dirección Técnica top para nuestros Gallos Blancos.#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/Wzwzch1tgA — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 12, 2025

González, de 43 años, llegó al conjunto mexicano tras una temporada de ensueño en el fútbol chileno, en donde llevó a Coquimbo Unido a conquistar su primer título en la Primera División.

Para el "Chino", Querétaro será su primera experiencia en el fútbol del extranjero, tras sus pasos por Deportes Concepción y Coquimbo Unido.

El técnico chileno comenzó este viernes su trabajos en el equipo, pensando ya en el inicio de la liga mexicana, programada para la segunda semana de enero.