Esteban González asumió el mando como nuevo director técnico de Querétaro
El chileno llegó al cuadro mexicano tras ser campeón con Coquimbo Unido.
El chileno Esteban González asumió este viernes el mando como nuevo director técnico de Querétaro en la liga mexicana, tras haber sido campeón con Coquimbo Unido.
¡Esteban González ya está en Querétaro! 🔵⚫️— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 12, 2025
Dirección Técnica top para nuestros Gallos Blancos.#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/Wzwzch1tgA
González, de 43 años, llegó al conjunto mexicano tras una temporada de ensueño en el fútbol chileno, en donde llevó a Coquimbo Unido a conquistar su primer título en la Primera División.
Para el "Chino", Querétaro será su primera experiencia en el fútbol del extranjero, tras sus pasos por Deportes Concepción y Coquimbo Unido.
El técnico chileno comenzó este viernes su trabajos en el equipo, pensando ya en el inicio de la liga mexicana, programada para la segunda semana de enero.
¡Hoy comenzó la era de Esteban González al frente del Azul y Negro! 🐓— Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 12, 2025
Bienvenido a Querétaro, profe. Vamos con todo. #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/lRKjIFeCOa