Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.4°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

Esteban González asumió el mando como nuevo director técnico de Querétaro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno llegó al cuadro mexicano tras ser campeón con Coquimbo Unido.

Esteban González asumió el mando como nuevo director técnico de Querétaro
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Esteban González asumió este viernes el mando como nuevo director técnico de Querétaro en la liga mexicana, tras haber sido campeón con Coquimbo Unido.

González, de 43 años, llegó al conjunto mexicano tras una temporada de ensueño en el fútbol chileno, en donde llevó a Coquimbo Unido a conquistar su primer título en la Primera División.

Para el "Chino", Querétaro será su primera experiencia en el fútbol del extranjero, tras sus pasos por Deportes Concepción y Coquimbo Unido.

El técnico chileno comenzó este viernes su trabajos en el equipo, pensando ya en el inicio de la liga mexicana, programada para la segunda semana de enero.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada