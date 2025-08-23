Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

Rodrigo Echeverría fue titular en pobre empate de León ante Pachuca

Autor: Cooperativa.cl
El mediocampista chileno Rodrigo Echeverría fue titular y jugó 62 minutos en el empate de León ante Pachuca en duelo válido por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga de México.

El jugador nacional fue sustituido cuando su equipo ya igualaba luego de las anotaciones del marroquí Oussama Idrissi y el panameño Ismael Díaz.

Con este resultado, el elenco escarlata es noveno con 7 puntos

