[VIDEO] A lo Marty McFly: Enner Valencia fue oficializado como nuevo jugador de Pachuca

El delantero ecuatoriano Enner Valencia fue oficializado este jueves como refuerzo de Pachuca, club en el que tendrá su segunda etapa tras haber brillado en 2014 con 18 goles en 25 partidos.

Procedente de Internacional de Porto Alegre, el atacante de 35 años fue presentado por el elenco mexicano con una puesta en escena inspirada en las películas Volver al Futuro. Primero en un video en el que sube al icónico DeLorean y luego con una fotografía recreando al personaje de Marty McFly.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Pachuca (@tuzosoficial)

Valencia llega además tras capitanear al plantel de la selección de Ecuador que aseguró su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. Con la "Tri", acumula 47 goles y 14 asistencias en 100 encuentros internacionales, incluidos seis tantos en los mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022.

En su regreso a la Liga MX, el atacante se integrará a un Pachuca que busca mayor poder ofensivo, tras marcar 11 goles en siete jornadas del Apertura 2025, ubicándose sexto con 13 puntos y a cinco del liderato que posee Monterrey.