A la espera de resolución de Conmebol: Alianza Lima recibió millonaria sanción

Alianza Lima fue sancionado con una multa de 2,4 millones de soles (677.600 dólares) por apagar las luces de su estadio al término de la final de la Liga 1 de 2023, que perdió contra su eterno rival Universitario, según una resolución definitiva de la autoridad de protección al consumidor difundida este jueves.

La sanción impuesta al cuadro "íntimo" responde al hecho de apagar las luces del Estadio "Alejandro Villanueva" sin "justificación y de manera no coordinada", durante la final de la liga peruana, lo cual expuso a "un riesgo injustificado a más de 26.000 asistentes" al partido.

En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió que el apagado de los reflectores incumplió el reglamento del torneo que exige mantener la iluminación hasta la evacuación total del estadio.

Además, la sala agregó que el club tomó esa medida sin coordinar con las autoridades presentes y que la Policía Nacional, la Fiscalía y los representantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) solicitaron restablecer la luz en el estadio, pero que Alianza Lima se negó.

La oscuridad en el estadio blanquiazul para evitar las celebraciones de Universitario expuso a los asistentes a condiciones de inseguridad y favoreció hechos como "el lanzamiento de bengalas encendidas e intentos de invasión el campo de juego", señaló el Indecopi.

La autoridad ordenó a Alianza Lima que capacite a su personal y directivos en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada, y que adopte mecanismos internos de control que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa en futuros eventos.

Igualmente, el Indecopi informó que Alianza Lima debe emitir un nuevo pronunciamiento sobre el encendido y lanzamiento de bengalas en el estadio, lo que podría "derivar en una multa adicional a la ya impuesta".

El partido de la final del campeonato peruano en 2023 terminó con una victoria por 0-2 para Universitario, con el cual levantó su título número 27, después de haber alcanzado un empate 1-1 con Alianza en el encuentro de ida.

