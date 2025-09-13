Alianza Lima cayó ante Garcilaso en su duelo previo a la ida ante la U en Copa Sudamericana

Alianza Lima cayó por 3-4 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio "Alejandro Villanueva" por la octava fecha de la Liga 1 de Perú, en su último partido antes del duelo de ida ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los goles del encuentro fueron anotados por Hernán Barcos (8', de penal), Fernando Gaibor (44') y Sergio Peña (74') para los íntimos.

Mientras que Juan Lojas (21'), Pablo Erustes (32'), Kevin Sandoval (39', de penal) y Ezequiel Naya (42') marcaron para los visitantes.

Con este resultado, Alianza Lima se ubica en la quinta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que Deportivo Garcilaso lidera con 16 unidades.

El partido de ida entre Universidad de Chile y Alianza Lima está programado para el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el mismo recinto limeño.