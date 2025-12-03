Niño que transmitió la final de la Libertadores desde un cerro fue invitado a transmisión de la liga peruana

El mundo del fútbol conoció el nombre de Cliver Huaman el pasado 29 de noviembre cuando la historia de niño conmovió al planeta dado que con tan solo 15 años, transmitió con su celular desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Lima la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

Es que ahora, el creador de Pol Deportes cumplió otra meta y estuvo en la ida de las semifinales de la Liga peruana entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Pero claro, ahora no estuvo desde una montaña y con su celular, sino que se paró frente a las cámaras de la transmisión oficial y hasta relató unos minutos del partido que finalizó 1-1.

"Hace unos días estuve narrando en el cerro de Ate. Hoy estoy acá. Esto es un sueño", expresó el joven visiblemente emocionado ante las cámaras de L1 Max, el canal de transmisión oficial del fútbol peruano.

Cuando arrancó el complemento del encuentro en el Estadio Nacional, todavía con el marcador sin goles, Pol Deportes se hizo cargo y narró los primeros minutos del encuentro.

"Gracias por esta oportunidad compañeros", dijo Cliver Huaman cuando terminó su corto pero emocionante relato.

Los periodistas a cargo le comentaron que no será la única oportunidad que tenga de estar en los partidos de la liga peruana.