José Mourinho fue oficializado como nuevo entrenador de Benfica
El técnico vuelve a dirigir a las "Águilas" 25 años después de su primer paso.
El técnico José Mourinho es el nuevo entrenador de Benfica, club con el que firmó un contrato hasta el final de la temporada 2026-2027, según informó este jueves el conjunto lisboeta en un comunicado.
Las 'Águilas' precisaron en una nota remitida a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios lusa que han llegado a un acuerdo con Mourinho, de 62 años, para que, "10 días después del último partido de la temporada 2025-2026, en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador podrán optar por no dar continuidad al contrato para la temporada 2026-2027".
Su llegada al equipo lisboeta se produce dos semanas después de que fuera destituido en Fenerbahce, club al que llegó en junio de 2024 y con el que tenía un contrato por dos temporadas, tras quedar fuera de la Liga de Campeones al perder (1-0) contra el mismo Benfica en la última ronda previa.
El técnico originario de Setúbal vuelve así a comandar al club rojo 25 años después y tras haber pasado por clubes como Real Madrid, Tottenham, AS Roma, Chelsea y Manchester United.
En su haber tiene dos Ligas de Campeones con Inter de Milán y Porto, una Liga de Europa con Manchester United, una Liga Conferencia con AS Roma y una Copa de la UEFA con Porto.
Además, ganó una liga española con Real Madrid, tres Premier con Chelsea y dos Serie A con Inter.