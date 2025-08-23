Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga Saudí

Cristiano tuvo un amargo gol 100 con Al Nassr: Perdió la Supercopa saudí

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tanto del portugués no bastó y el delantero sigue sin trofeos en el club.

Cristiano tuvo un amargo gol 100 con Al Nassr: Perdió la Supercopa saudí
 Al Nassr (X)
Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, nuevamente quedó en el camino hacia un título tras caer por 5-3 en penales ante Al Ahli en la Supercopa de Arabia Saudita que se jugó este sábado en Hong Kong.

El portugués comenzó con una sonrisa, ya que abrió la cuenta con un tiro penal que además significó su gol número 100 en el elenco amarillo y azul (41').

La alegría duró poco, pues Franck Kessié igualó poco después, justo antes de irse al descanso (45+6').

La recta final tuvo una sucesión similar: Marcelo Brozovic adelantó a Al Nassr a los 82' y rápidamente el central Roger Ibañez mandó todo a los penales con el empate (89').

En la tanda todos lo tiros fueron hasta la red, pero Abdullah Al Khaibari erró el cuarto remate de Al Nassr y dejó en bandeja el triunfo para Al Ahli, concretado por Wenderson Galeno.

De esta manera, Cristiano Ronaldo lamentó otro intento fallido por levantar su primera copa en Al Nassr, luego de tres temporadas.

