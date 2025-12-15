[VIDEO] ¿Joao Cancelo agredió a otro pasajero durante un vuelo?

Al Hilal sigue en competencia en el fútbol saudí y el jugador portugués Joao Cancelo fue apuntado por la presunta agresión a un pasajero durante un vuelo comercial, mientras vestía la indumentaria del club.

Un video difundido en redes sociales mostró a Cancelo notablemente molesto por ser grabado, llegando a amenazar con un puño en alto y un manotazo al teléfono con el que era filmado.

🇵🇹 | João Cancelo, jugador del Al Hilal y Portugal, agredió a un pasajero que lo estaba grabando.

pic.twitter.com/ohoLDS2IBW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 15, 2025

Pese a las especulaciones y los reportes de medios internacionales como Marca, Sport o DSports, en realidad todo se trató de una broma entre compañeros, durante un viaje del equipo.

El metraje fue filmado por Ali Hadi Al-Bulaihi, zaguero de Al Hilal. El fragmento que se viralizó recortó una primera parte donde ambos reían, e incluso se alcanza a visualizar en una esquina la foto de perfil de Al-Bulaihi.

- Revisa el video completo: