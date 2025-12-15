[VIDEO] ¿Joao Cancelo agredió a otro pasajero durante un vuelo?
Medios internacionales hicieron eco del presunto altercado con un aficionado.
Medios internacionales hicieron eco del presunto altercado con un aficionado.
Al Hilal sigue en competencia en el fútbol saudí y el jugador portugués Joao Cancelo fue apuntado por la presunta agresión a un pasajero durante un vuelo comercial, mientras vestía la indumentaria del club.
Un video difundido en redes sociales mostró a Cancelo notablemente molesto por ser grabado, llegando a amenazar con un puño en alto y un manotazo al teléfono con el que era filmado.
🇵🇹 | João Cancelo, jugador del Al Hilal y Portugal, agredió a un pasajero que lo estaba grabando.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 15, 2025
pic.twitter.com/ohoLDS2IBW
Pese a las especulaciones y los reportes de medios internacionales como Marca, Sport o DSports, en realidad todo se trató de una broma entre compañeros, durante un viaje del equipo.
El metraje fue filmado por Ali Hadi Al-Bulaihi, zaguero de Al Hilal. El fragmento que se viralizó recortó una primera parte donde ambos reían, e incluso se alcanza a visualizar en una esquina la foto de perfil de Al-Bulaihi.
- Revisa el video completo:
João Cancelo taquine Ali Al Bulayhi 😭💀pic.twitter.com/kVdFd5fr0P— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 13, 2025