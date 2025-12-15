Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí

[VIDEO] ¿Joao Cancelo agredió a otro pasajero durante un vuelo?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Medios internacionales hicieron eco del presunto altercado con un aficionado.

[VIDEO] ¿Joao Cancelo agredió a otro pasajero durante un vuelo?
Al Hilal sigue en competencia en el fútbol saudí y el jugador portugués Joao Cancelo fue apuntado por la presunta agresión a un pasajero durante un vuelo comercial, mientras vestía la indumentaria del club.

Un video difundido en redes sociales mostró a Cancelo notablemente molesto por ser grabado, llegando a amenazar con un puño en alto y un manotazo al teléfono con el que era filmado.

Pese a las especulaciones y los reportes de medios internacionales como Marca, Sport o DSports, en realidad todo se trató de una broma entre compañeros, durante un viaje del equipo.

El metraje fue filmado por Ali Hadi Al-Bulaihi, zaguero de Al Hilal. El fragmento  que se viralizó recortó una primera parte donde ambos reían, e incluso se alcanza a visualizar en una esquina la foto de perfil de Al-Bulaihi.

- Revisa el video completo:

En portada